Ebrard exige anulação de candidatura governista de Sheinbaum à Presidência do México

- Sem risco de um racha -

Sheinbaum, que vai disputar a Presidência com a senadora opositora de origem indígena Xóchitl Gálvez, venceu as consultas com vantagem de 10 a 15 pontos percentuais, e seu favoritismo tinha sido antecipado por outras pesquisas.

Esta será a primeira vez que duas mulheres vão disputar a Presidência do México, um país com longa tradição machista e duramente afetado pela violência de gênero. Outros quatro pré-candidatos participaram da consulta do Morena, favorito para permanecer no poder por mais seis anos.

A ex-prefeita, vista desde o começo do processo como a favorita do popular presidente López Obrador, voltou a acenar a bandeira da paz para Ebrard. "Aqui as portas continuam abertas para que volte", disse.