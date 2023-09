Em Xinjiang, prisões continuam longe dos olhares indiscretos

A AFP também visitou um bairro residencial a uma hora de carro da histórica cidade de Kashgar.

No meio dos prédios residenciais ergue-se um muro de três metros de altura. Segundo a Aspi, que se baseia em imagens de satélite, quatro imóveis deste bairro foram cercados por muros em 2017.

Posteriormente, foram construídas novas infraestruturas no interior do perímetro, reforçadas por uma torre de vigilância e uma entrada protegida. Mas as câmeras, cercas e mirantes foram desmontados a partir de 2019, segundo imagens de satélite.

Os jornalistas da AFP consegiram entrar livremente na área anteriormente confinada por esses muros.

Algumas crianças jogavam futebol. Entre os edifícios havia grandes blocos residenciais pré-fabricados abandonados. A maioria estava trancada com chave, mas dentro era possível ver beliches, mesas e outros móveis.

Para garantir a segurança dos habitantes, os jornalistas da AFP não perguntaram aos moradores se estes quarteirões haviam sido utilizados como prisões.