'Escudos humanos' de Saddam Hussein anunciam processo contra governo britânico e companhia aérea

"As vítimas tomam medidas legais para que a verdade seja totalmente revelada, para que os responsáveis prestem contas e para que uma indenização seja paga", informou o escritório de advogados McCue Jury & Partners, que representa mais de 50 vítimas e que pretende entrar com o processo no começo de 2024, no Tribunal Superior de Londres. "No cativeiro, os reféns foram agredidos, violados e vítimas de simulações de execução", acrescentou o escritório.

"Durante 33 anos, todos tivemos que conviver com as sequelas, enquanto o horror do ocorrido foi varrido para debaixo do tapete pelos que eram cúmplices", denunciou Nicola Dowling, membro da tripulação.

