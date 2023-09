Espeleólogo americano é resgatado após passar nove dias em gruta na Turquia

Um espeleólogo americano, que passou mal em 2 de setembro no fundo de uma gruta profunda no sul da Turquia, foi resgatado nesta segunda-feira (11), anunciou a federação de espeleologia do país euro-asiático.

"Mark Dickey saiu", informou a federação. "A operação de resgate terminou com sucesso", acrescentou.

O homem, de 40 anos, sofreu uma hemorragia abdominal enquanto explorava o sistema de cavernas de Morca, no sul da Turquia, juntamente com uma equipe internacional.