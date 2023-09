Hacking, novas tecnologias e informantes: como a China monitora o Ocidente

Um dos casos de maior repercussão é o do engenheiro chinês Ji Chaoqun, que chegou aos Estados Unidos em 2013 com visto de estudante. Ji foi condenado em janeiro de 2023 a oito anos de prisão por ter fornecido aos serviços de inteligência chineses informações sobre cientistas americanos que poderiam ser recrutados como informantes.

Em 2020, Wei Sun, um engenheiro chinês naturalizado americano, que trabalhava na defesa do grupo Raytheon, foi condenado à prisão depois de ter levado para a China um computador da empresa que continha informações importantes sobre um sistema de mísseis americano.

- Política -

Para obter informações em primeira mão e promover seus interesses, Pequim também se aproxima de personalidades da política e economia.

Segundo o Sunday Times, o homem detido no Reino Unido tinha contatos com deputados do Partido Conservador no poder desde quando era investigador no Parlamento.