Líder dos sérvios da Bósnia é indiciado por rejeitar autoridade do Alto Representante

O político, de 64 anos, foi acusado em 11 de agosto pelo Ministério Público da Bósnia, por "não cumprir" as decisões do Alto Representante no país, atualmente o diplomata alemão Christian Schmidt.

O titular deste cargo, criado pelos acordos de paz de Dayton em 1995, tem poderes arbitrários para anular ou impor leis e também para destituir representantes eleitos.

Em junho, Dodik instou o Parlamento da República da Sérvia a votar duas leis que proíbem a aplicação das decisões do Tribunal Constitucional da Bósnia e do Alto Representante.

Embora o Alto Representante tenha rapidamente anulado os dois textos, ambos foram promulgados por Dodik e publicados no Diário Oficial da República.

O julgamento do líder dos sérvios da Bósnia será um grande teste para o sistema judicial central do país.

O político "pode ir a tribunal, mas eles não vão colocar Milorad Dodik na prisão, mesmo que o condenem", alertou em 5 de setembro durante uma entrevista