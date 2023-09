Líder norte-coreano Kim Jong Un fará 'visita oficial' à Rússia 'nos próximos dias'

O líder norte-coreano Kim Jong Un fará uma "visita oficial" à Rússia "nos próximos dias" a convite do presidente russo, Vladimir Putin, anunciaram os dois os países nesta segunda-feira (11).

Há vários dias se especula que Kim, que raramente sai do seu país e não viaja desde a pandemia do coronavírus, poderia se reunir com Putin para discutir um acordo de armas.

"A convite do presidente russo, Vladimir Putin, Kim Jong Un (...) fará uma visita oficial à Federação Russa nos próximos dias", afirmou o Kremlin em comunicado.