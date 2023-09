Lituânia irá expedir documentos provisórios aos exilados bielorrussos

A Lituânia anunciou nesta segunda-feira (11) que expedirá documentos de identidade provisórios aos muitos exilados bielorrussos em seu território, depois do anúncio feito por Belarus de que, a partir de agora, seus cidadãos teriam que retornar ao país para renovar seus documentos.

A publicação, há uma semana, de um decreto firmado pelo presidente Alexander Lukashenko segundo o qual os consulados no exterior já não emitiriam passaportes, requerendo que o solicitante regressasse a seu "último lugar de residência" em Belarus para tal, preocupou os milhares de exiliados políticos, em particular na vizinha Lituânia. A líder da oposição no exílio, Svetlana Tikhanovskaya, pediu a seus conterrâneos que não retornem a Belarus caso haja risco de perseguição no país.

O documento prometido hoje pela Lituânia, membro da União Europeia, é um passaporte de cidadão estrangeiro reservado a pessoas que fogem de um regime autoritário e que não têm como renovar seus documentos, informou o Ministério do Interior.