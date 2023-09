Lula recua e afirma que Justiça decidirá sobre possível detenção de Putin em visita ao Brasil

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recuou em seu compromisso de não deter o presidente da Rússia, Vladimir Putin, caso ele decida participar na próxima reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro e afirmou que a decisão corresponde à Justiça.

"Não sei se a Justiça brasileira vai prender, isso quem decide é a Justiça. Não é o governo", declarou em uma entrevista coletiva um dia após a conclusão do encontro de cúpula do G20 em Nova Délhi.

Durante o fim de semana, em uma entrevista para um canal de televisão indiano, Lula afirmou que Putin não seria detido no Brasil, apesar de um mandado de prisão internacional emitido contra ele pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), que o acusa de crimes de guerra.