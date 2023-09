Maduro transmite programa de TV a partir da China

Em sua 11ª visita à China, Maduro foi recebido pelo prefeito de um distrito na cidade de Shenzhen com "um show de mais de 1.000 drones", celebrou o venezuelano, que faz sua primeira visita oficial ao gigante asiático desde 2018.

Maduro transmitiu seu programa a partir da montanha sagrada de Tai Shan, famoso destino turístico da China. "Aqui são 7h do dia 12 de setembro, 12 horas de diferença. Temos sacrificado nosso sono, resistido ao cansaço, mas somos motivados pela grande alegria que nos dá trabalhar pelo povo da Venezuela. Com Maduro mais internacional a partir da China! Não perca!", declarou o presidente, no início da transmissão.

mbj/jt/ll/lb/am

© Agence France-Presse