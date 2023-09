Paquistanês condenado na Holanda por incentivar assassinato de deputado de extrema direita

Naquela época, Wilders organizou um concurso de charges do profeta Maomé, o que provocou grande indignação no mundo muçulmano, em especial no Paquistão.

O processo contra Latif aconteceu em um tribunal sob fortes medidas de segurança nos arredores de Amsterdã, e contou com a presença de Wilders. Nem o acusado, nem um advogado de defesa estiveram presentes.

"É uma boa condenação, mas é uma pena que o acusado não esteja aqui", declarou o político ao deixar o tribunal.

Khalid Latif mora em Karachi, no sul do Paquistão, onde é técnico de um clube local.

