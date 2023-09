Reino Unido acusa Rússia de tentar destruir navio de carga no mar Negro

"Apesar de ter fracassado, este ataque é uma demonstração clara das repetidas tentativas da Rússia de sufocar a economia ucraniana e do menosprezo do presidente (russo Vladimir) Putin pelas vidas coletivas e pelos interesses dos países na África, na Ásia e no Oriente Médio", afirmou a diplomacia britânica.

Em julho, a Rússia anunciou que se retirava do acordo sobre grãos ucranianos, assinado no verão de 2022. Esse pacto permitia as exportações no Mar Negro de um dos principais produtores mundiais de cereais e óleos.

Desde o colapso do acordo, os ataques no Mar Negro aumentaram de maneira significativa, tanto por parte do Exército russo, quanto do ucraniano.

