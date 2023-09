República Dominicana ameaça fechar fronteira com Haiti por obras em rio comum

"A República Dominicana não pode depender da solução das autoridades haitianas", continua o texto.

"Se o conflito não se resolver até quinta-feira, (vai-se) fechar completamente a fronteira para o comércio terrestre, marítimo e aéreo".

Desde o início do mês, o governo dominicano vem denunciando a construção desse sistema de canalização das águas do rio Masacre, com a ideia de vender o recurso aos agricultores haitianos.

Há uma semana, fechou a fronteira de Dajabón, uma das passagens mais importantes, onde também funciona um mercado binacional duas vezes por semana.

País mais pobre das Américas, o Haiti está há anos mergulhado em uma crise econômica, política e de segurança, agravada pela violência de gangues criminosas que dominam áreas do país.

A República Dominicana - que afirma que o canal afetará os produtores de ambos os países - propõe a construção de uma represa e uma reunião bilateral para chegar a um acordo sobre uma solução definitiva.