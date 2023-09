Tortura, desaparecimento e exílio: as feridas abertas pela ditadura chilena

No porão do palácio presidencial, no coração de Santiago, Patricia Herrera foi detida e torturada antes de ser forçada ao exílio. Eram as primeiras semanas de uma ditadura que também matou e deixou milhares de desaparecidos.

Patrícia, torturada. Luís, desaparecido. Shaira, exilada. Passados 50 anos desde o golpe militar que estrangulou a democracia chilena em plena Guerra Fria, com o apoio dos Estados Unidos, as feridas ainda sangram.

- O tormento -