Ucrânia reivindica pequenos avanços no sul e leste

O Ministério da Defesa da Ucrânia reivindicou nesta segunda-feira (11) avanços no sul do país, onde o exército registrou progressos nas últimas semanas, e no leste, perto de Bakhmut.

As forças ucranianas "continuam suas operações ofensivas no sul" e avançaram ao sul de Robotyne (localidade retomada dos russos no fim de agosto) e no oeste de Verbove, declarou a vice-ministra da Defesa, Ganna Maliar.

Kiev afirmou que rompeu a primeira linha de defesa russa nesta área da região de Zaporizhzhia, o que abre caminho para sua ofensiva em direção às cidades de Tokmak e Melitopol, localidades importantes para a logística do exército russo.