AIE prevê o 'começo do fim' da era dos combustíveis fósseis

Diante do avanço das energias renováveis, "o começo do fim" da era dos combustíveis fósseis se aproxima: a demanda de petróleo, gás e carvão alcançará o "pico" na atual década, antes do que estava previsto, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE).

"Mesmo sem nenhuma nova política climática, espera-se que a demanda por cada um dos três combustíveis fósseis alcance o ponto máximo nos próximos anos", afirmou o diretor executivo da organização, Fatih Birol, em um artigo publicado pelo Financial Times.

"É a primeira vez que se observa um pico de demanda para cada um destes combustíveis ao longo da década", um prazo alcançado antes do que muitas pessoas esperavam, acrescentou, com base em novas projeções da AIE, que serão detalhadas no próximo relatório anual da AIE, que deve ser publicado em outubro.