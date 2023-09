As chaves para entender a tentativa dos republicanos no Congresso de destituir Biden

- Quais as consequências? -

"Acredito que isso pode ser contraproducente para os republicanos", prevê Sabato, que acredita que há "poucas ou nenhuma prova" para defender uma investigação.

No entanto, a imagem de integridade que Biden tentou construir pode ser prejudicada por audiências televisionadas sobre os assuntos de seu filho Hunter.

Do ponto de vista legislativo, esse procedimento poderia esticar ainda mais as relações entre os dois partidos no Congresso.