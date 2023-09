Ataque deixa 17 mortos perto de Cartum, capital do Sudão

Quase 7.500 pessoas morreram desde o início, em 15 de abril, da guerra no Sudão entre as FAR, do general Mohamed Hamdan Daglo, e o Exército liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhane, de acordo com balanço da ONG Armed Conflict Location & Event Data Project ( Acled).

O número real de vítimas pode ser muito maior, porque muitas áreas do país estão completamente isoladas do mundo, e ambos os lados se recusam a comunicar suas perdas. Os combates, que acumulam quase cinco milhões de deslocados e refugiados, agravaram a crise humanitária no país, um dos mais pobres do mundo.

