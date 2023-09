Austrália proíbe corte de árvores em bosque refúgio de coalas

O estado de Nova Gales do Sul, o mais populoso da Austrália, anunciou nesta terça-feira (12) a proibição do corte de árvores em um bosque povoado por coalas, com o objetivo de proteger a população local da extinção.

A exploração de madeira foi suspensa em 8.400 hectares de bosque, que abrigam 106 "núcleos de coalas", conforme anúncio do governo estadual.

Rica em marsupiais, a área fará parte de um Parque Nacional do Grande Coala de 315 mil hectares na costa norte e "salvará os coalas da extinção no estado".