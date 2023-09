Chefe da diplomacia europeia admite diferenças com Celac sobre Ucrânia

"Percebe-se que nem todos sentem com igual intensidade a indignação moral que a agressão russa contra a Ucrânia produz em nós, europeus", afirmou.

O diplomata destacou que os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), com exceção da Nicarágua, apoiaram que a Declaração da Cúpula se refira à "guerra contra a Ucrânia".

Durante a cúpula de julho, a situação na Ucrânia se tornou um tema central das discussões, a ponto de a Declaração Final não fazer qualquer referência à Rússia - para frustração dos países europeus.

Ao apresentar hoje sua avaliação dessa cúpula, Borrell disse que a UE deve manter suas iniciativas de investimento em infraestrutura, mas também apoiar o fortalecimento das instituições.

Os planos de investimento, disse, "são importantes, mas também devemos reconhecer que a infraestrutura mais importante é a invisível, é a infraestrutura institucional que permite viver em liberdade, que é o que mais nos une".

Nesse sentido, a UE anunciou um plano de investimento de 45 bilhões de euros (US$ 50,56 bilhões, ou R$ 250,2 bilhões na cotação atual), por meio do programa Global Gateway. Com esse plano, a ideia da UE é exercer um contrapeso à presença crescente da China na América Latina.