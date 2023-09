Colômbia foi o país com mais ambientalistas assassinados em 2022

"Mais uma vez, os povos indígenas, as comunidades afrodescendentes, aqueles que se dedicam à agricultura de pequena escala e as pessoas que defendem o meio ambiente foram duramente atingidos" no país sul-americano, ressaltou a Global Witness.

Defender a natureza no ano passado também foi letal no Brasil (34 assassinatos), no México (31), em Honduras (14) e nas Filipinas (11).

"Continua sendo difícil especificar as causas exatas dos assassinatos", destacou a Global Witness, embora a maioria tenha sido relacionada ao agronegócio, à mineração, à exploração madeireira, ao acesso à água e à caça furtiva.

Menores de idade também foram alvos da violência: "Três no Brasil, um na Colômbia e outro no México. Três deles eram indígenas", aponta o relatório.

- 'Nem mais um morto' -