Cruz Vermelha alerta para número 'enorme' de mortos por inundações na Líbia

"As necessidades humanitárias superam em muito as capacidades do Crescente Vermelho Líbio, e inclusive as do governo", explicou Ramadan, ao vivo da Tunísia.

Classificada pelos cientistas como um "fenômeno extremo em termos de volume de água", a tempestade Daniel afetou nos últimos dias a Grécia, Turquia e Bulgária, com um balanço de 27 mortos.

O leste da Líbia abriga os principais campos e terminais de petróleo do país. A Companhia Nacional de Petróleo (NOC) declarou "estado de alerta máximo" e suspendeu os voos entre os centros de produção, onde as atividades foram drasticamente reduzidas.

