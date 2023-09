Enviado do papa Francisco para a paz visita a China nesta semana

Como parte da sua missão, Zuppi viajou no início de junho para Kiev para um encontro com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

No final de junho, o cardeal viajou para Moscou, onde, entre outros, se encontrou com María Lvova-Belova, comissária russa para as crianças e alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por "deportação ilegal" de menores ucranianos.

O papa Francisco pediu a paz na Ucrânia em inúmeras ocasiões e reza regularmente pelas vítimas do conflito, que começou em fevereiro de 2022 com a ofensiva russa.

