Espanha retira condecoração militar dada a Pinochet em 1975

O governo de esquerda espanhol aprovou, nesta terça-feira (12), a retirada de uma alta condecoração militar concedida pela Espanha ao chileno Augusto Pinochet em 1975, para "reparar uma injustiça histórica", quando se completa o 50º aniversário do golpe de Estado que derrubou Salvador Allende.

"Com esta retirada da Grã-Cruz do Mérito Militar, que foi concedida na sua época pelo regime franquista, nosso país avança nessa coerência com os compromissos democráticos, (...) com os direitos e as liberdades", anunciou a porta-voz do governo, Isabel Rodríguez, em entrevista coletiva, após o conselho de ministros durante o qual a decisão foi tomada.

A medida havia sido antecipada na noite de segunda-feira pelo presidente do governo, o socialista Pedro Sánchez.