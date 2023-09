Funcionário da Procuradoria-Geral é assassinado no sul do México

Policiais e soldados da Guarda Nacional militarizada isolaram a área para recolher evidências, de acordo com um comunicado do Ministério Público estadual.

O assassinato de García ocorreu apenas três dias depois do assassinato de Victor Manuel Salas, promotor da conturbada sub-região de Tierra Caliente, também em Guerrero.

Tenente-coronel do Exército mexicano, Salas havia assumido a função dias antes do crime, segundo relatos oficiais e da imprensa local, que assegurou que o funcionário havia sido executado por integrantes da Família Michoacana, uma das organizações do narcotráfico que opera na região.

A região de Tierra Caliente é composta por localidades nos estados de Guerrero, Michoacán e Estado do México, este último fronteiriço com a Cidade do México.

Ante o aumento da violência, em maio passado, o governo lançou uma operação militar em Tierra Caliente para proteger a população das atividades de grupos do narcotráfico e dos conflitos entre esses grupos e as chamadas "autodefesas", formadas por civis que pegaram em armas alegando a inércia das autoridades diante da criminalidade.

Guerrero, com litoral no Pacífico e área de cultivo de papoula (matéria-prima da heroína), tem sido afetado há vários anos por organizações dedicadas ao tráfico de drogas, extorsão e sequestro.