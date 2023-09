Funcionário de alto escalão do Partido Comunista Chinês visitará o Brasil

Um funcionário de alto escalão do Partido Comunista da China vai liderar uma delegação que visitará Cuba, Brasil e Egito ainda em setembro, anunciou nesta terça-feira (11) a agência estatal de notícias Xinhua.

Li Xi, secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do partido, visitará os três países a convite do Partido Comunista de Cuba, do Partido dos Trabalhadores do Brasil e do Partido do Futuro da Nação do Egito.

Antes da viagem de 10 dias, Li participará no encontro de cúpula "G77 + China" em Havana, de 14 a 16 de setembro, como representante especial do presidente Xi Jinping.