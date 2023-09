Homem é detido por apalpar ao vivo nádegas de repórter de TV na Espanha

Desde uma recente reforma no Código Penal espanhol, todo abuso sexual pode ser considerado agressão sexual, um tipo penal que agrupa todos os tipos de violência sexual.

Os fatos ocorreram nesta terça, quando a repórter Isa Balado comentava algumas prisões em Madri, e um jovem se aproxima dela por trás e apalpa suas nádegas, segundo as imagens do programa "En boca de todos", do canal de televisão Cuatro.

O jovem fica ao lado dela, perturbando-a, e um apresentador do programa pergunta incrédulo à repórter: "ele acabou de tocar na sua bunda?".

"Sim", responde ela, antes de ir até o jovem: "por mais que você queira nos perguntar de que canal somos, você realmente precisa tocar na minha bunda?"

O jovem nega ter feito isso, mas antes de sair acaricia os cabelos da jornalista.

"Em uma sociedade que queremos que seja melhor, isso não pode acontecer e esse sentimento de impunidade não pode existir. Isso é uma falta de respeito e espero que todo o peso da lei recaia sobre ele", disse o apresentador do programa, Diego Losada, de acordo com o site da Cuatro.