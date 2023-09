Inundações no Brasil, prova dos efeitos mais violentos da mudança climática

"Vidas humanas estão sendo seriamente afetadas por esse contexto de aquecimento excessivo da atmosfera planetária, o que se traduz em eventos extremos que vão acometer vários lugares ao redor do mundo", disse à AFP Dakir Larara Machado Silva, professor de climatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

E exemplifica: "Chuvas intensas - o que acontecia em um mês inteiro, acontece em 24 horas -, ondas de calor recordes completamente fora dos padrões, períodos de estiagem prolongados...".

"São uma bomba-relógio", que altera os padrões de chuva e temperatura. "Áreas que não eram afetadas [pelas inundações] começam ser a partir de agora".

No bairro de Fátima, o mais afetado de Muçum, a casa onde Ana Luísa Batiuci, uma professora de 56 anos, vive com seu marido e sua filha, ficou alagada por mais de um metro de água, apesar de estar construída no alto de um morro.

"Sim, a gente até é acostumado com isso, cada chuvarada que dá a gente fica se preocupando, erguendo coisas, mas num nível mais baixo, né. Não esse nível tão alto que atingiu essa vez, nessa proporção.", disse à AFPTV, enquanto limpava a lama em frente à sua casa.

- "Veio para ficar" -

Alguns habitantes argumentam que as represas de três hidrelétricas próximas agravaram as inundações.