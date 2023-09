Iraque pede à Suécia extradição do autor de profanações ao Alcorão

Salwan Momika, refugiado iraquiano na Suécia e autor de várias profanações ao Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, foi interrogado, nesta terça-feira (12), pela polícia sueca no âmbito de um pedido de extradição de parte do Iraque, anunciaram a parte interessada e seu advogado.

"O Iraque pede minha extradição, para que (eu) possa ser julgado no Iraque segundo a lei islâmica, porque queimei o Alcorão na Suécia", disse ele.

Momika desencadeou uma onda de indignação internacional em junho, ao queimar e pisotear um exemplar do livro sagrado em frente à maior mesquita de Estocolmo no primeiro dia do Aid-al-Adha (Festa do Sacrifício), celebrado por muçulmanos em todo o mundo.