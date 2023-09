Líder norte-coreano, Kim Jong-un, chega à Rússia para se reunir com Putin

Washington teme que Moscou obtenha armas da Coreia do Norte para suas operações militares na Ucrânia. Pyongyang está sob sanções internacionais, devido aos seus programas nucleares e de mísseis.

"Na construção das nossas relações com nossos vizinhos, incluindo a Coreia do Norte, o importante para nós é o interesse dos nossos dois países, e não as advertências de Washington", disse Peskov.

Segundo o jornal sul-coreano Chosun Ilbon, são necessárias pelo menos 20 horas para conectar Pyongyang a Vladivostok, supondo que o trem especial, blindado e muito pesado de Kim alcance os 60km/h.

O líder vai acompanhado de funcionários militares do alto escalão, incluindo seus ministros da Defesa e das Relações Exteriores e funcionários responsáveis pela produção de armas e de tecnologia espacial, segundo os veículos de comunicação oficiais.

- Relações históricas -

De acordo com Siemon T. Wezeman, do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, "é bastante crível que a Coreia do Norte tenha grandes reservas de munição compatíveis com os sistemas de artilharia usados pelas forças russas".