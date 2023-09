Mais de 200 pessoas são evacuadas por risco de desabamento em Viña del Mar

Mais de 200 pessoas foram evacuadas de quatro prédios no balneário chileno de Viña del Mar, diante do risco de desabamento devido a uma imensa cratera aberta pelas chuvas do último fim de semana.

"Vou tentar alugar um apartamento menor e agilizar os procedimentos administrativos e judiciais, para ver se podemos retornar", disse à AFP Antonio Gausi, um dos moradores afetados pela emergência.

Os imóveis foram construídos sobre dunas, o que gerou críticas de autoridades locais e especialistas. Um mês atrás, outra cratera foi aberta.