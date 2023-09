MP da Guatemala faz buscas em arquivo eleitoral após denúncia

O Ministério Público da Guatemala realizou uma diligência, nesta terça-feira (12), nas instalações onde estão guardadas as cédulas das eleições gerais de 25 de junho após receber uma denúncia de supostas anomalias na recontagem dos votos.

"Esta diligência é resultante de uma denúncia de um cidadão" que alegou ilegalidades em uma das caixas onde foram arquivadas as cédulas para os cinco cargos eleitos pelo povo, disse aos jornalistas o procurador Rafael Curruchiche.

Curruchiche garantiu que a operação no Centro de Operações do Processo Eleitoral (COPE) do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), na capital, se deve ao fato de que o órgão "considera necessário fazer uma verificação com base nessa denúncia".