O trem blindado de Kim Jong-un, uma fortaleza ambulante

Também possui "armas de assalto e um helicóptero para emergências", segundo informações do Ministério sul-coreano da Unificação.

Entretanto, devido a este peso, o trem não pode ultrapassar os 60 km/h.

Ainda de acordo com o ministério sul-coreano, o veículo oferece condições de segurança muito superiores às de um avião, onde "as hipóteses de sobrevivência são consideravelmente reduzidas", em caso de ataque. Além disso, pode voltar atrás em caso de imprevistos, e seus itinerários são "mais difíceis de prever" do que os de um avião, ressaltou.

Para aumentar a segurança, Pyongyang já solicitou em outras ocasiões o envio de forças de segurança ao longo da rota, como ocorreu durante a visita a Hanói em 2019.

- Viagens de avião -

Diferentemente de seu pai, que tinha fobia de aviões, Kim Jong-un não tem aversão a voar. O líder norte-coreano utilizou aeronaves em três ocasiões para viajar ao exterior: duas vezes para ir à China, e uma vez, para Singapura, local de uma reunião com Trump, em 2018.