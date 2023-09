OMC vê 'primeiros sinais' de desglobalização do comércio internacional

A desglobalização do comércio internacional ainda não é uma realidade, mas estão aparecendo "os primeiros sinais de fragmentação", advertiu a Organização Mundial do Comércio (OMC), nesta terça-feira (12), preocupada com os efeitos deste fenômeno no crescimento e no desenvolvimento.

Historicamente defendida pelos movimentos antiglobalização, a ideia de "desglobalização" voltou a ganhar força ante a profunda desorganização das cadeias produtivas pela guerra na Ucrânia e pelos confinamentos na China, decorrentes da pandemia da covid-19.

Em seu relatório anual sobre o comércio mundial, os economistas da OMC defendem a "reglobalização", em um contexto no qual, segundo eles, "os primeiros sinais de fragmentação do comércio ameaçam desacelerar o crescimento e o desenvolvimento".