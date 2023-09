ONU pede 'revolução' para descarbonizar setor da construção civil

O setor da construção civil, responsável por 37% das emissões globais de CO2, deve iniciar uma "revolução" para utilizar menos concreto e mais biomassa local, ou matérias-primas recicláveis, instou a ONU em um relatório publicado nesta terça-feira (12).

É necessário "haver uma redução espetacular" no volume de concreto utilizado, mas esta diminuição será "gradual", afirmou Anna Dyson, coautora do relatório e diretora do centro de ecossistemas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, em entrevista por telefone à AFP.

A proporção de concreto na construção global terá de ser reduzida à metade entre 2020 e 2060 para que a descarbonização do setor seja efetiva, indica o informe publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, na sigla em inglês), em conjunto com a Universidade de Yale e com cerca de 60 pesquisadores e arquitetos de todo o mundo.