Oposição iraniana segue divida um ano após a morte de Mahsa Amini

Historicamente dividida desde a Revolução Islâmica de 1979, a oposição iraniana no exílio tentou se unir em meio aos protestos pela morte de Mahsa Amini há um ano, mas enfrenta dificuldades para superar as divergências.

A jovem curda-iraniana morreu em 16 de setembro após ser presa por não respeitar o rígido código de vestimenta para mulheres. As manifestações inéditas criaram um novo impulso para unir os opositores exilados.

Em fevereiro, Reza Pahlavi, filho do último xá do Irã deposto pelo aiatolá Khomenei em 1979, se aproximou de outras figuras da oposição para criar a Aliança para a Democracia e Liberdade no Irã (ADFI), uma coalizão que publicou a "Carta Mahsa", rota de fuga para uma transição para uma democracia laica no Irã.