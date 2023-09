Putin: mais de meio milhão de russos entraram para o Exército em um ano e meio

A Rússia nunca revelou quantos homens participaram da operação inicial da ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022, mas fontes ocidentais estimam o número em entre 150.000 e 190.000.

Diabne da resistência ucraniana, o Exército russo teve primeiro que recuar para o norte, abandonando seu objetivo de tomar Kiev na primavera de 2022 (outono no Brasil). Depois, teve de se retirar do nordeste em setembro, em meio à contraofensiva ucraniana e, finalmente, em novembro, abandonou a cidade de Kherson, no sul.

A Rússia, assim como a Ucrânia, não revela uma estimativa de suas perdas, mas, segundo fontes ocidentais, são consideráveis.

