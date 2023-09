San Carlos, o 'castelo lendário' na Argentina que cativou o autor de 'O Pequeno Príncipe'

- "Oásis" -

Tisocco, um entusiasta das aventuras de "Saint-Ex", enumerou elementos do "clima de fantasia" do local e garante que eles estão presentes em "O Pequeno Príncipe", cujo enredo de ficção começa no deserto do Saara.

A amizade de Saint-Exupéry com as "princesinhas argentinas", apelido que o escritor deu mais tarde às irmãs Fuchs Valon, loiras como o protagonista de seu romance, é mencionada pelo fã.

Ele cita também a raposa domesticada que eles tinham, as cobras e as árvores da região, da mesma família dos baobás - que aparecem no livro.

"Essa é a foto que prova que Antoine de Saint-Exupéry esteve neste lugar. E a postura da Edda, vejam se não é muito parecida com a de 'O Pequeno Príncipe'", diz Tisocco.