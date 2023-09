Semana de Moda de Nova York: da leveza de Michael Kors às emoções de Altuzarra

Altuzarra disse que queria criar "uma atmosfera perturbadora e enigmática, sem deixar de lado o estilo e o pragmatismo cotidiano".

- Tory Burch se afirma -

"Em um mundo caótico, eu queria um pouco de calma, mas não queria cair no minimalismo", disse Tory Burch após apresentar sua coleção.

O cenário escolhido foram as paredes onduladas de granito do novo átrio do Museu de História Natural de Nova York. Nesse ambiente, ela experimentou minissaias usadas sob parcas e um blazer violeta brilhante futurista, acompanhados de óculos com lentes coloridas.