Um terço das cirurgiãs do Reino Unido foram agredidas sexualmente por colegas de trabalho

Quase um terço das cirurgiãs britânicas sofreram agressão sexual por parte de seus colegas homens no Reino Unido nos últimos cinco anos, de acordo com um estudo publicado nesta terça-feira (12).

A pesquisa, publicada no British Journal of Surgery, mostra que o "assédio sexual e a agressão sexual podem ser comuns no ambiente cirúrgico britânico e que existe estupro".

"Este é o momento MeToo da cirurgia. Agora teremos que começar o verdadeiro trabalho para uma mudança profunda", disse Tamzin Cuming, cirurgiã e presidente do Women in Surgery Forum, ao jornal The Times.