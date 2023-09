Veneza vai aplicar taxa a visitantes de um dia para prevenir turismo de massa

Em 2024, a taxa, que poderá ser paga pela internet, incidirá no máximo sobre os 30 dias em que o número de turistas costuma ser mais elevado, particularmente na primavera e no verão europeus. O calendário dos dias em questão será divulgado mais adiante.

"É um primeiro passo [...] Estamos experimentando", disse o prefeito da cidade italiana, Luigi Brugnaro, que promete um sistema de fácil utilização.

No fim de julho, a Unesco - agência da ONU para educação, ciência e cultura - havia recomendado incluir a cidade na lista do patrimônio mundial em perigo, ao considerar que a Itália havia tomado medidas "insuficientes" até então para lutar contra a deterioração da cidade.

A agência da ONU havia argumentado que o impacto da mudança climática, através da elevação do nível do mar, e o turismo de massa ameaçavam "causar mudanças irreversíveis no valor universal e excepcional" do patrimônio da cidade.

Contudo, a advertência da Unesco é apenas indicativa, já que, para que Veneza entre na lista de patrimônio em perigo, é necessário o aval dos Estados-membros presentes em uma reunião do comitê de patrimônio mundial, que acontece neste momento na Arábia Saudita.

Por isso, a taxa foi aprovada em uma hora bastante oportuna para Veneza, que vinha protelando há anos a tomada de medidas drásticas, como impor uma reserva prévia, ou limitar o número de entradas na cidade.