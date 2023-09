Ações da BP caem após demissão do CEO

Assim como outras grandes empresas do sector, a BP se beneficiou há um ano do aumento dos preços do gás e do petróleo, em um mercado impactado pela recuperação econômica pós-pandemia e pela invasão russa da Ucrânia. Um ano depois, os preços caíram, embora ainda estejam em níveis elevados.

A gigante britânica do petróleo e do gás viu seu lucro líquido ser dividido por cinco no segundo trimestre, para US$ 1,8 bilhão (R$ 8,8 bilhões na cotação atual).

