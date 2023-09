Apesar dos desafios, indústria russa da moda sonha com 'made in Russia'

Com a atual ofensiva na Ucrânia e a ruptura com o Ocidente, o Kremlin redobra seus esforços para levar ao sucesso a moda "made in Russia" no país, nono cliente de vestuário europeu até 2022.

- Revolução industrial -

A vice-presidente da União de Empresários da Indústria Leve da Rússia, Nadejda Samoylenko, disse que, quando a União Soviética caiu, o mesmo aconteceu com a indústria manufatureira leve do país.

Segundo Samoylenko, que atua no setor desde 1978, a Rússia deixou de produzir tecidos e, com o fechamento das escolas da era soviética que formavam pessoal, também se perdeu o conhecimento dessa indústria. Por isso, as fábricas carecem de "entre 25% e 50% dos especialistas" de que necessitam.

Marcas russas como LIME e Lady & Gentleman, que substituíram empresas como H&M e Uniqlo, "produzem na Ásia, exatamente nas mesmas fábricas que as marcas ocidentais que saíram da Rússia", afirma a presidente da Associação Russa da Indústria da Moda (RAFI), Tatyana Belkevich.

Baseada em São Petersburgo (noroeste), a marca YOU se posicionou como uma alternativa à espanhola Massimo Dutti, do grupo Inditex, que fechou mais de 500 lojas na esteira da ofensiva de Moscou. A empresa fabrica na Rússia, mas os volumes são baixos.