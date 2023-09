Ataque ucraniano contra estaleiro na Crimeia deixa 24 feridos

Um ataque ucraniano com mísseis contra um estaleiro em Sebastopol, na península da Crimeia anexada pela Rússia, danificou dois navios em reparo e deixou 24 feridos, informaram as autoridades russas nesta quarta-feira (13).

"Esta noite, as forças ucranianas lançaram um ataque com dez mísseis de cruzeiro" contra um estaleiro em Sebastopol, informou o Ministério russo da Defesa no Telegram.

"Dois navios em reparo foram danificados" após serem atingidos por mísseis, acrescentou o ministério.