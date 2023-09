Bombardeio israelense deixa 3 mortos na Síria

Dois soldados sírios morreram nesta quarta-feira (13) em um bombardeio israelense no oeste da Síria, informou a mídia estatal do país árabe. Além disso, uma terceira vítima morreu em um paiol de armas do movimento libanês Hezbollah, segundo uma ONG.

"Às 17h22 [11h22 em Brasília] exatas desta tarde, o inimigo israelense [...] realizou bombardeios a partir do Mar Mediterrâneo contra nossas bases de defesa antiaérea em Tartus", assinalou a agência estatal SANA, citando uma fonte militar.

"A agressão provocou a morte de dois soldados e deixou outros seis feridos", reportou a agência.