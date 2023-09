Chefe da UE promete pacto verde equitativo e defende adesão da Ucrânia

O plano propõe reduzir drasticamente as emissões de carbono no continente, embora aumentem as queixas pela alegada "carga administrativa" para empresas e agricultores.

Dividido em capítulos como os que se referem à restauração da natureza ou regulamentação dos pesticidas, o processo não avançou no ritmo que Von der Leyen esperava.

Ainda assim, seu discurso de 20 páginas (com trechos em inglês, francês e alemão) omitiu qualquer pista sobre seu futuro político, em meio às crescentes especulações sobre se aspira ou não a um segundo mandato.

Ao contrário do mesmo discurso pronunciado há um ano, a Ucrânia não foi o foco central de sua apresentação nesta quarta-feira, embora tenha destacado os "grandes progressos" desse país em suas aspirações para aderir à UE.

Para Von der Leyen, o futuro da Ucrânia "está dentro da UE", embora geralmente o processo de adesão ao bloco obrigue seus interessados a negociar por muitos anos, inclusive mais de uma década.

No outono no hemisfério norte, a Comissão deverá apresentar recomendações para as negociações sobre a adesão à Ucrânia e Moldávia, embora outros cinco países do Bálcãs aguardem pacientemente na fila.