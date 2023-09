Colisão entre caminhonete e caminhão deixa ao menos dez mortos no Peru

Ao menos dez pessoas morreram, inclusive uma criança de um ano, após uma colisão violenta entre uma caminhonete de transporte público e um caminhão carregado com alcachofras na região de Arequipa, ao sul do Peru, informaram as autoridades nesta quarta-feira (13).

O acidente ocorreu na noite de terça-feira, quando a caminhonete transportando mais de 16 passageiros bateu de frente em um veículo de carga no km 951 da rodovia Pan-americana Sul.

Ao menos nove passageiros que ficaram feridos, alguns em estado grave, foram levados ao hospital da cidade de Majes, em Arequipa.