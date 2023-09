Cresce ameaça de greve em Detroit, em pleno salão do automóvel

A possibilidade de uma greve parece cada vez maior nas três grandes fabricantes de automóveis dos Estados Unidos, com a falta de uma aproximação entre os sindicatos e as direções das empresas nesta quarta-feira (13), o primeiro dia do salão do automóvel de Detroit.

"Estamos nos preparando para fazer uma greve contra essas empresas de forma jamais vista", disse Shawn Fain, presidente do sindicato United Auto Workers (UAW), durante uma conferência pela internet.

As posições do sindicato e das direções estão "muito distantes", acrescentou.