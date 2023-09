EUA aprova venda de caças F-35 à Coreia do Sul por US$ 5 bilhões

"A venda proposta deste equipamento e apoio não vai alterar o equilíbrio militar básico na região", assegurou.

A Coreia do Sul usa caças F-35 desde 2018. Os Estados Unidos só aprovam a venda destes caças a seus parceiros mais próximos. A Turquia foi excluída do programa dos F-35 depois da importante compra de um sistema de defesa antimísseis da Rússia.

A venda das aeronaves ocorre em um momento de escalada das tensões com a Coreia do Norte, que realizou seus mais recentes testes de mísseis sob a liderança do presidente Kim Jong Un, em visita à Rússia para discutir uma maior cooperação armamentística com o presidente Vladimir Putin.

Os Estados Unidos têm intensificado a cooperação tripartite com o Japão e a Coreia do Sul, aliados que abrigam tropas americanas, mas que frequentemente estavam em desacordo por disputas históricas.

Em uma cúpula realizada no mês passado no complexo presidencial de Camp David, perto de Washington, o presidente americano, Joe Biden; seu contraparte sul-coreano, Yoon Suk Yeol; e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, prometeram trabalhar mais estreitamente frente à Coreia do Norte e outros desafios.