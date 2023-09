Incêndio em prédio residencial provoca dezenas de mortes em Hanói

"Senti muito medo, ficamos cinco horas dentro do quarto", explicou a mulher de 34 anos, que mora no sétimo andar do prédio. "Tentei acalmar meus (dois) filhos colocando uma toalha molhada em seus rostos", acrescentou.

"Estávamos entre a vida e a morte", disse.

As chamas atingiram grande parte do prédio de 10 andares, que fica em uma rua estreita de um bairro residencial de Hanói. Os bombeiros precisaram escalar a fachada para chegar a algumas áreas afetadas.

Quase 150 pessoas moram no edifício, cujas varandas são protegidas por grades que as isolam do exterior, segundo autoridades.

"Não há saída de emergência, era impossível que as vítimas escapassem", declarou à AFP Hoa, uma moradora do bairro que não revelou o sobrenome.

"Ouvimos os gritos de socorro, mas não conseguimos ajudar".